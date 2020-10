GROSSETO – Il maltempo continua a imperversare. Penisola ancora interessata da una depressione con tempo instabile a tratti anche in Toscana.

In particolare quasi tutta la costa, a partire dalla Versilia fino al golfo di Follonica, e l’Arcipelago. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha perciò emesso un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 22 di stasera fino alle 10 di domani, venerdì 16 ottobre. Possibilità di rovesci e locali temporali nella notte e in mattinata, con locali colpi di vento e grandinate.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

