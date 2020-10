L’under 18 della Gea resta nel campionato Gold: c’è anche il derby con il Team 90 Grosseto

GROSSETO – La formazione under 18 della Gea Basketball Grosseto Sposta-Menti parteciperà anche nella stagione 2020-2021 al campionato Gold. I ragazzi allenati da Pablo Crudeli esordiranno al Palasport di via Austria martedì 17 novembre contro il Don Bosco Livorno, dopo aver osservato un turno di riposo. Nel girone C con i biancorossi e il Don Bosco sono stati inseriti anche GMV San Giuliano Terme, Bellaria Cappuccini Pontedera, Basket Lucca, Team 90 Grosseto e Pall. Piombino. Il derby stracittadino è in programma il 15 dicembre e l’8 febbraio. Un campionato impegnativo, necessario per proseguire il percorso di crescita dei ragazzi in ottica di un graduale inserimento nelle squadre seniores.

Anche l’under 18 gold, riservata ai nati negli anni 2003-2004, con possibilità di schierare i 2005, ha cambiato formula rispetto al passato. Al termine della regular season la prima e la seconda classificata di ognuno dei tre gironi disputerà, dal 1° marzo al 26 aprile, un torneo a sei squadre con gare di andata e ritorno. Le prime quattro si contenderanno il titolo regionale nella Final Four.

Le altre squadre, classificate dal 3° al settimo posto, disputeranno la Coppa Toscana, suddivise in tre gironi da cinque formazioni, anche in questo caso con gare di andata e ritorno. Le prime classificate e la migliore seconda saranno ammesse alla Final Four prevista per il 17-18 maggio 2021.

Il calendario provvisorio della Gea Sposta-Menti

under 18 Gold girone C