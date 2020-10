La scalata del Peruzzo raddoppia, iscrizioni aperte anche per i podisti

GROSSETO – Un nuovo evento sportivo speciale targato Uisp e Marathon Bike. Domenica 18 ottobre la tradizionale scalata del Peruzzo, appuntamento fisso per i grimpeur più coraggiosi del centro Italia, apre anche ai podisti.

“Già nello scorso anno avevamo deciso di prevedere la partecipazione di mountain bike ed e-bike – ricorda Maurizio Ciolfi, presidente del Marathon Bike – stavolta l’idea è quella di permettere anche ai podisti di provare questa salita, molto dura ma bellissima”.

Alle 9,30 il via alla prova podistica: non sarà una cronometro come nel ciclismo, ma una partenza unica (mascherine al via come per le gare nel Corri nella Maremma) o con più fasce, in base al numero dei partecipanti. Alle 10,15, invece, toccherà alle bici con la classica cronometro (atleti al via ogni due minuti). Sostanzialmente la scalata del Peruzzo si divide in sette grossi strappi, più o meno lunghi, che non solo l’hanno reso celebre in Maremma, ma in gran parte d’Italia.

Per informazioni 3200808087.