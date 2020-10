Il trionfo di Finanzia e Friends: vittoria nel campionato over 35

GROSSETO – La formazione Finanzia e Friends ha vinto il campionato di calcio a 7 over 35 Csen. E’ stata una stagione lunghissima, quasi estenuante, quella delle formazioni che hanno preso parte alla manifestazione iniziata ad inizio anno, sospesa per Covid, e ripresa in estate.

A vincere è stata la formazione del Finanzia e Friends che, nella finale contro il Ristorante Pizzeria La Macrilela, ha vinto ai calci di rigore 7-5. La sfida era terminata 3-3 con le reti di Mauro, doppietta, Tammaro e Latina per la Macrilela, a cui hanno però ribattuto Consonni, Orusei e Pedone per il Finanzia. Una sfida che si è quindi decisa ai calci di rigore, dove a vincere, è stata la formazione di Consonni e soci.

Nella sfida per il terzo e quarto posto invece, vittoria per 7-6 dopo i rigori, per la Panetteria Maremma sui Veterani Sportivi dopo che la gara era terminata 3-3. A fine serata premi per tutti, col presidente Csen Grosseto Alessio Pernazza ad insignire vinti e vincitori. Sono stati inoltre premiati come capocannoniere Spampani dei Veterani Sportivi e Marzocchi come migliore portiere (Finanzia e Friends) del torneo.

Rist. Pizz. La Macrilela-Finanza e Friends 3-3 (ai rigori)

LA MACRILELA: Canu, Basilicata, Di Lorenzo, Latina, Lopez, Mauro, Riso, Tammaro, Manzo, Manco.

FINANZA E FRIENDS: Marzocchi, Orusei, Ferrante, Rosi, Pescuma, Diana, Albertini, Pedone, Calabrese, Rossi, Consonni.

Reti: 2 Mauro, Tammaro, Latina; Consonni, Orusei, Pedone.

Veterani Sportivi-Panetteria Maremma 2-2 (ai rigori)

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Cerboni, Spampani, Ottobrino.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Ciavattini, Gigli, Ferrara, Chelli, Cianti, Meini, Paffetti, Caridi.

Reti: Nardi, Spampani; 2 Ferrara.