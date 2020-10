Il Grifone presenta la nuova maglia: Ecopolis è lo sponsor. Il Comune: «Al fianco della squadra»

GROSSETO – È stata presentata oggi, nella sala consiliare del Comune di Grosseto, la nuova maglia dell’Us Grosseto 1912. Sarà Ecopolis srl il nuovo main sponsor che accompagnerà anche sulla maglia il Grifone nel campionato di Lega pro 2020/21. Un accordo importante per entrambe le società che, con la sottoscrizione di questo nuovo accordo, saranno fianco a fianco in questa nuova sfida.

L’azienda Ecopolis, presente da oltre trent’anni sul territorio, si occupa di vendita, assistenza e noleggio di autospazzatrici stradali, oltre che di attrezzature per il trasporto e la raccolta di nettezza urbana. Un’esperienza importante nel settore che garantisce soluzioni personalizzate per ogni necessità.

“Siamo fieri di accompagnare la squadra cittadina in questa nuova prestigiosa avventura – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Fabrizio Rossi, assessore allo Sport -. Abbiamo a cuore il successo dell’Us Grosseto, per cui come Amministrazione ci siamo subito attivati per trovare uno sponsor che potesse sostenere la squadra nell’impegnativo percorso in Lega Pro e per adeguare lo stadio della città secondo gli standard dettati dal regolamento della Figc. Oggi più che mai, siamo pronti a tifare con orgoglio i nostri campioni che con passione e forza rappresentano la nostra città nel calcio che conta.”

“Siamo felici di poter intraprendere questo cammino insieme – spiega Mario Ceri, presidente dell’Us Grosseto 1912 -, nonostante le difficoltà incontrate e che incontreremo, perché solo insieme possiamo mettere le basi per costruire qualcosa di duraturo e di molto importante. La risposta che Ecopolis ha dato, non solamente a noi ma a tutta la città, va nella giusta direzione per sviluppare collaborazioni che possano far crescere il territorio e possano portare in alto il nome di Grosseto”.

“Sono onorato come imprenditore e cittadino – spiega Leonardo Lazzerini, di Ecopolis – di aver dato un contributo importante alla città e alla nostra squadra di calcio. Sono convinto che, oggi più che mai, per raggiungere risultati importanti ci sia bisogno dei fatti più che delle parole e noi per questo vogliamo essere al fianco del Grosseto calcio per portare più in alto possibile il nome della nostra città. Mi auguro che, nonostante le tante difficoltà dovute al covid, questo possa essere davvero un anno ricco di soddisfazioni”.