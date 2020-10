Fate acquisti online? Quanto spesso? Cosa comprate? Ecco come avete risposto al nostro #Instapoll

GROSSETO – Torna l’appuntamento con #InstaPoll, i sondaggi che IlGiunco.net propone alla propria community per capire qualcosa di più sui propri lettori.

Visti i due giorni di Amazon prime day appena trascorsi, vi abbiamo chiesto se fate acquisti online, quanto spesso e cosa comprate sul web.

Il 70,4% dei votanti ha risposto che fa acquisti online, e il 50,9% dichiara di farlo abitualmente.

Perché i maremmani comprano sul web? Il 35,9% dice che gli acquisti online sono più comodi, mentre il 34,8% risponde che l’e-commerce è più conveniente perché i prezzi sono più bassi che in negozio. Il 19,6% dei votanti dichiara che fa compere online perché c’è più scelta, mentre il 3,3% spiega che acquista sul web per recuperare quei prodotti che in zona sono introvabili. Il 2,2% dichiara che è un mercato sicuro. C’è chi ha risposto che acquista online perché c’è un’assistenza migliore o per evitare il contatto con i commessi. Infine c’è chi afferma che acquista online per uscire il meno possibile da casa, probabilmente per il Coronavirus, e chi ha detto di comprare sul web perché il reso prevede la restituzione dei soldi, no un buono o un cambio.

Principalmente, cosa acquisti online? Il 26,1% dei votanti ha risposto che online acquista soprattutto vestiti, il 21,7% dichiara che sul web compra di tutto. L’8,7% dice che online acquista soprattutto articoli di elettronica, il 7,2% articoli di cosmetica, il 5,8% elettrodomestici e giochi (stessa percentuale). Seguono accessori generici (4,6%), libri (4,3%), scarpe (4,3%), abbigliamento tecnico – sportivo (2,9%), attrezzature sportive (2,9%), cibo per animali (2,9%), detersivi (1,4%) e pannolini (1,4%).

Per ultimo, vi abbiamo chiesto se, nelle vostre compere online, utilizzate più Amazon o direttamente i siti o le app dei negozi. Il 76,4% ha risposto che acquista su Amazon, contro il 23,6% che preferisce i negozi online.