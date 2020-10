GROSSETO – Domenica 18 ottobre le lega trekking Uisp ha in programma un’escursione nella Valdorcia. Si percorrerà il sentiero detto del “latte di luna” da Pienza a Monticchiello e ritorno, per circa 14 chilometri, mediamente impegnativi per i dislivelli. Partenza alle ore 8 in punto da via Grieg-via Ravel. Info Gabriella, 347864 8973; Nivio 3703794027.