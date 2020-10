Normative anti Covid 19, ridotti i posti disponibili per lo stadio del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Nuovo comunicato del Follonica Gavorrano. “In ottemperanza al DPCM del 13 ottobre – ha diramato la società – la capienza dello Stadio Malservisi-Matteini viene ridotta a 373 unità. A causa delle stringenti normative anti contagio Covid-19, per la stagione 2020-2021 non saranno messi in vendita gli abbonamenti”.

Diffusi inoltre i prezzi dei biglietti: “Per quanto riguarda la gara di domenica 18 ottobre contro il San Donato Tavarnelle, i prezzi dei tagliandi saranno i seguenti: tribuna centrale locali e tribuna centrale ospiti: € 15 intero-€ 10 ridotti; curva: € 10 intero-€ 5 ridotto. Per ridotto si intendono gli over 65, gli under 16 e i diversamente abili con disabilità superiore al 70%. I biglietti saranno acquistabili solo in prevendita con assegnazione gratuita del posto sul sito www.ciaotickets.com o nelle rivendite autorizzate sul territorio nazionale, fra le quali si segnala la Tabaccheria Conti Cristina, sita in Bagno di Gavorrano, via Marconi, 121, tel. 0566-844113. Si precisa che il giorno della gara le biglietterie dello stadio resteranno chiuse”.