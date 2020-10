L’almanacco del Giunco: il 14 ottobre viene pubblicato Winnie The Pooh e nasce il Partito democratico

GROSSETO – Mercoledì 14 ottobre, san Callisto I papa martire, il sole sorge alle 7.29 e tramonta alle 18.31. Accadeva oggi:

1066 – Battaglia di Hastings: I Normanni, guidati da Guglielmo il Conquistatore, sconfiggono l’esercito inglese e uccidono il re Aroldo II d’Inghilterra.

1322 – Battaglia di Old Byland: Il re Roberto I di Scozia sconfigge il re Edoardo II d’Inghilterra costringendolo ad accettare l’indipendenza della Scozia.

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati.

1586 – Maria Stuarda va sotto processo per cospirazione contro la regina Elisabetta I d’Inghilterra.

1658 – Alfonso IV d’Este, in seguito alla morte del padre Francesco proprio il giorno del suo 24esimo compleanno, diventa duca di Modena e Reggio.

1704 – Guerra di successione spagnola: Filippo di Borbone-Vendôme pone sotto assedio la fortezza di Verrua.

1758 – Guerra dei sette anni: L’Austria sconfigge il Regno di Prussia nella battaglia di Hochkirch.

1773 – Confederazione polacco-lituana: Viene creato il primo ministero dell’istruzione, la Komisja Edukacji Narodowej.

1805 – Battaglia di Elchingen: Le truppe francesi del maresciallo Ney sconfiggono le truppe imperiali austriache.

1806 – Battaglia di Jena: La Grande Armata, guidata da Napoleone Bonaparte, sconfigge l’esercito prussiano.

1806 – Battaglia di Auerstädt: il maresciallo Louis Nicolas Davout sconfigge i prussiani.

1809

– La Repubblica di Ragusa viene annessa alle Province illiriche francesi;

– Trattato di Schönbrunn tra Napoleone Bonaparte e la quinta coalizione, che sancì lo scioglimento di quest’ultima.

1863 – Guerra di secessione americana: Nella battaglia di Bristol Station, le forze confederate, guidate dal generale Robert E. Lee, non riescono a cacciare le truppe unioniste fuori dalla Virginia.

1888 – Louis Aimé Augustin Le Prince registra il primo film: la Roundhay Garden Scene.

1898 – La nave a vapore SS Mohegan affonda, vicino alle coste della Cornovaglia, dopo aver impattato con le Manacles; muoiono 106 persone.

1912 – Mentre è in campagna elettorale a Milwaukee, l’ex presidente statunitense Theodore Roosevelt viene ferito da John Flammang Schrank. Con la ferita aperta e il proiettile ancora all’interno, Roosevelt tiene comunque il suo discorso.

1915 – Prima guerra mondiale: La Bulgaria entra in guerra a fianco delle potenze centrali.

1920 – Trattato di Tartu: Petsamo viene ceduta alla Finlandia dall’Unione Sovietica.

1925 – Grande Rivoluzione Siriana: Una rivolta anti-francese porta all’occupazione di Damasco.

1926 – Il libro per ragazzi Winnie the Pooh, di A. A. Milne, viene pubblicato per la prima volta.

1933 – La Germania nazista abbandona la Lega delle Nazioni.

1935 – Guerra d’Etiopia: Dopo la conquista della regione di Tigrè, il Comando Superiore Africa Orientale del corpo di spedizione italiano promulga il bando che decreta l’abolizione della schiavitù.

1939 – Il sommergibile tedesco U-47 affonda la corazzata britannica Hms Royal Oak nel porto di Scapa Flow, in Scozia.

1943

– Seconda guerra mondiale: I prigionieri del campo di sterminio di Sobibór, in Polonia si rivoltano contro i tedeschi e uccidono 11 guardie delle SS e un certo numero di guardie ucraine. Circa metà dei 600 internati riescono a fuggire dal campo, ma solo circa 50 riescono a sopravvivere alla guerra;

– Seconda guerra mondiale: L’8° Forza area americana perde 60 B-17 Flying Fortress nell’attacco su Schweinfurt;

– Seconda guerra mondiale: José Paciano Laurel giura come presidente della Seconda Repubblica delle Filippine, stato fantoccio sotto il controllo dell’Impero giapponese.

1944

– Seconda guerra mondiale: dopo essergli stata data la scelta tra un processo pubblico per tradimento, con una fucilazione certa, e il suicidio con onore, il Feldmaresciallo tedesco Erwin Rommel si toglie la vita;

– Seconda guerra mondiale: le truppe Alleate sbarcano a Corfù;

– Seconda guerra mondiale: truppe britanniche marciano su Atene.

1947 – Chuck Yeager fa volare un Bell X-1 più veloce della velocità del suono.

1960 – Il candidato alla presidenza statunitense John F. Kennedy suggerisce per la prima volta l’idea dei Corpi della Pace.

1962 – Inizia la crisi dei missili di Cuba: un aereo-spia U-2 vola sopra Cuba, prendendo foto di installazioni sovietiche per missili nucleari.

1964

– Il capo del Movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del Premio Nobel per la pace, che gli venne assegnato per la guida della resistenza non-violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti;

– Leonid Brežnev diventa segretario generale del Pcus e capo dell’Unione Sovietica, estromettendo Nikita Khruščёv.

1966 – La città di Montréal inaugura il suo sistema di metropolitana.

1968

– Guerra del Vietnam: il Dipartimento della Difesa statunitense annuncia che l’esercito statunitense e i Marines rispediranno circa 24mila soldati in Vietnam per un secondo servizio non volontario;

– Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter distrugge la cittadina di Meckering, in Australia;

– Giochi della XIX Olimpiade: Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9″95 secondi.

1979 – La prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti si svolge a Washington, con la partecipazione di decine di migliaia di persone.

1980 – Per le vie di Torino si compie la Marcia dei quarantamila.

1981 – Il vicepresidente Hosni Mubarak viene eletto presidente dell’Egitto, una settimana dopo l’assassinio di Anwar Sadat.

1996 – Esondazione del fiume Esaro, che causa l’alluvione di Crotone e sei morti.

2007 – Nasce il Partito democratico italiano.

2012 – Felix Baumgartner si lancia nel vuoto dall’altezza di 39.045 metri.

2017 – Atterra a Sant’Elena il primo volo commerciale, determinando la fine dell’isolamento di uno dei luoghi fino a quel momento più inaccessibili del pianeta.

Fonte: il.wikipwdia.org