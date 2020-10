Trofeo Maremma, prorogate al 19 ottobre le iscrizioni per la 44esima edizione

FOLLONICA – Iscrizioni prorogate alle ore 24 di lunedì 19 ottobre, per il 44esimo Trofeo Maremma, prevista per il 24 e 25 ottobre. L’evento, una delle poche gare ancora in calendario, sarà vistosamente rivoluzionato rispetto al passato per il particolare momento dovuto alla situazione socio-sanitaria causata dal Covid-19.

Radicale quindi la riprogettazione della manifestazione per adeguarla al protocollo previsto dalla Federazione, quindi riducendo tempi di svolgimento e chilometraggio complessivo come anche di distanze competitive. In particolare, non ci sarà nessuna zona specifica prevista per il pubblico. Tutte le aree nevralgiche della competizione non ammetteranno presenza di persone se non gli addetti ai lavori, nel numero previsto dal protocollo sanitario vigente. Il parco assistenza, il riordino, la direzione gara oltre alla cerimonia di partenza e di arrivo permetteranno l’accesso solo al personale addetto ai lavori, con possibili limitazioni previste anche per gli operatori media.