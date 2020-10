Trofeo Maremma, la Follonica Racing presente alla 44esima edizione con due equipaggi

FOLLONICA – Presente anche la scuderia maremmana Follonica Racing del presidente Daniele Toninelli al 44esimo Trofeo Maremma. La manifestazione, che racchiude i tre rally Auto Moderne, Auto Storiche e All Star, si svolgerà nei giorni 24 e 25 ottobre; verranno percorse per ben tre volte le prove speciali utilizzate fin dalle prime edizioni del rally “Gavorrano, Capanne e Marsiliana”. Prove molto tecniche ed impegnative, ricche di quel fascino e di quella storia che hanno reso l’automobilismo toscano un’eccellenza nel panorama nazionale.

Grazie alla collaborazione ed al supporto di Ofo – Costruzioni Metalliche, Menaldi Fabio Edilizia, Vittoria Assicurazioni – Elle.Gi e Tecnoprint, la Follonica Racing sarà presente sia nel rally per Auto Moderne con l’equipaggio Bennati-Grazzi su Citroen Saxo di classe N2, che nelle All Star con l’equipaggio Cerbai-Pettinari su Peugeot 205 gr. N di classe J1.

L’impegno di tutto il gruppo è quello di ben figurare nella gara di casa e per il 2021 incrementare gli equipaggi per una maggiore partecipazione alle gare.