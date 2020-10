Scuola: un caso positivo al Rosmini. «Stiamo contattando famiglie e docenti»

GROSSETO – Un caso di positività al Coronavirus tra gli studenti del Liceo Rosmini. Sono lo stesso dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Grosseto, il provveditore Michele Mazzola e la dirigenza del Liceo statale Rosmini a renderlo noto nell’ottica della più ampia trasparenza possibile.

Oggi, martedì 13 ottobre «il dipartimento di prevenzione della Asl territoriale ha comunicato la presenza di un caso di positività in un alunno/a frequentante una classe del Liceo. Con tempestività sono state poste in essere le misure di sicurezza previste dal protocollo e si sta lavorando di concerto con il Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale per contattare le famiglie e i docenti».

L’attuazione delle misure di sicurezza è importante per contrastare la diffusione del virus, «ma possono verificarsi comunque casi di positività al Covid: stiamo tutti lavorando per fronteggiare le criticità con senso di responsabilità e collaborazione».

Nei giorni scorsi situazioni simili si sono avute in due scuole sull’Amiata e al liceo scientifico di Grosseto.