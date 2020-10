Riqualificare “la piccola città”: sabato la presentazione dei progetti per Bagno di Gavorrano

GAVORRANO – Si svolgerà sabato alle 10 presso la sala conferenze del Comune di Gavorrano, nella Sede del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, la presentazione dei progetti di riqualificazione della ‘piccola città’ di Bagno di Gavorrano.

Gli strumenti urbanistici adottati nel Consiglio Comunale dello scorso 6 aprile vedevano infatti la perimetrizzazione del centro della frazione di Bagno per andare a costituire un progetto dettagliato secondo gli obiettivi enunciati di riqualificazione.

A seguito del percorso annunciato l’amministrazione comunale di Gavorrano ha lanciato un concorso di idee rivolto alla selezione dei progettisti che accompagneranno il Comune nella definizione del progetto complesso dell’area.

“Tale incontro – spiega il sindaco Andrea Biondi -, aperto ad un massimo di 50 partecipanti nel rispetto delle norme Covid, ma trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Gavorrano, è un primo passo di un percorso partecipato che vedrà vari incontri con soggetti economici e associativi per la definizione degli indirizzi utili alla costruzione del progetto, rappresentando la via maestra verso la partecipazione a futuri bandi per la rigenerazione urbana”.