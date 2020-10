Ragazzo di 16 anni scompare da casa: «Ha preso il treno ma non è mai arrivato»

GROSSETO – Orlando ha 16 anni, e da ieri, lunedì 12 ottobre, la famiglia non ha più sue notizie. Il cellulare è staccato da ieri alle 14.30. Da settembre Orlando vive a Empoli, dove gioca in una squadra di Basket. Vive nella foresteria e il week-end torna a casa.

«Lunedì l’ho accompagnato alla stazione di Grosseto per prendere il treno per Livorno – racconta mamma Letizia – da qui avrebbe dovuto prendere la coincidenza per Empoli. Ma sceso a Livorno mi ha chiamato per dire che aveva perso la coincidenza, e che avrebbe preso il treno dopo. Ad Empoli sarebbe dovuto arrivare alle 15.30 non è mai giunto a destinazione e il suo telefono risulta staccato da ieri».

In passato non c’erano mai stati problemi come conferma la mamma. «Il cambio di città l’aveva un po’ messo in crisi – conferma la madre – sentiva la nostalgia di casa. Anche per questo questa settimana era partito di lunedì invece che di domenica, per stare più insieme. Avevamo parlato a lungo e mi sembrava più sereno».

«È un ragazzo che ha sempre comunicato molto, abbiamo un rapporto molto aperto. Noi gli abbiamo detto che doveva capire cosa fare e se avesse scelto di lasciare la squadra e tornare a casa non ci sarebbero stati problemi per noi, ma era una scelta che doveva fare lui».

La famiglia pensa che il ragazzo abbia programmato questo allontanamento «È stato lui ad insistere per andare con il treno e non farsi accompagnare – racconta la mamma – magari si è messo d’accordo con un amico per darci un segnale forte. Ad altre cose non voglio neppure pensare».

Il ragazzo dovrebbe aver preso il treno e dovrebbe essere sceso a Livorno, questo è quello che ha raccontato alla mamma al telefono, ma ovviamente non si sa se le cose siano andate veramente così.

Orlando indossa un piumino leggero blu, un paio di jeans chiari, un paio di scarpe Nike. Ieri aveva un cappellino color ocra quando è salito sul treno a Grosseto, e uno zaino nero. Aveva anche una shopper a fiori beige. È alto 1,90, corporatura robusta, capelli castano chiari.

Chiunque lo abbia visto o abbia notizie, può contattare la madre al 348.2624797 o contattare le forze dell’ordine.