La Croce rossa raccoglie materiale per bambini: non solo abbigliamento

GROSSETO – Non solo abbigliamento e scarpe, ma ogni genere di materiale in buono stato. Giocattoli, materiale scolastico e per la prima infanzia. Vaschette per il bagnetto, prodotti. Tutte quelle cose che sono ancora in buono stato ma che magari, con la crescita dei bambini non vengono più utilizzate.

A raccoglierle è la Croce rossa, che le ridistribuirà alle famiglie bisognose. «La Croce rossa italiana non è mai ferma – affermano il presidente provinciale

Hubert Corsi ed il vice Luciano Latini -. Di fronte ad ogni emergenza sanitaria, sociale, assistenziale e di aiuti alle famiglie».

Nella storica sede di via Mazzini, dove sono anche gli uffici amministrativi, nel centro storico di Grosseto, ai numeri civici 85 e 86 è stato attivato un centro di raccolta, ma anche di distribuzione di materiale per i bambini, i più piccoli di ogni famiglia. Il materiale raccolto verrà prima accuratamente sanificato.

«Tutti gli interessati si possono presentare in via Mazzini, sede CRI provinciale di Grosseto per ricevere o donare a seconda delle esigenze e necessità».

Telefono della CRI 0564-27227.