Coronavirus, un nuovo caso al Giglio: ricoverato al Misericordia

ISOLA DEL GIGLIO – Un positivo sintomatico è stato ricoverato, nella notte, al Misericordia di Grosseto. Il soggetto, residente all’Isola del Giglio, è stato trasferito da Pegaso per accertamenti clinici.

Nella giornata verranno effettuati tre tamponi per altrettanti cittadini con sintomi da giorni. Si stanno valutando invece i contatti diretti del caso positivo che, come da protocollo, sono in isolamento fiduciario domiciliare, in attesa di tamponi che l’autorità sanitaria disporrà a breve.

“Si pregano i cittadini di seguire attentamente le prescrizioni e le precauzioni contenute nel nuovo decreto per prevenire il diffondersi del contagio” ha commentato il sindaco Sergio Ortelli.