All’Isis Zuccarelli partono i corsi serali online per i Servizi sociosanitari

SORANO – Dall’anno scolastico 2020-2021 appena iniziato sarà attivo presso l’Isis Zuccarelli il corso serale online per il diploma di Tecnico dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Il nuovo corso affianca quello storico di Amministrazione finanza e marketing attivo da anni nel plesso Pitigliano.

La novità consiste nel fatto che entrambi i corsi si svolgeranno in modalità didattica a distanza con la possibilità di seguire le lezioni da casa, di registrarle e di avere il supporto dei docenti attraverso la piattaforma online dedicata.

Gli studenti saranno seguiti da un tutor con cui concordare percorsi personalizzati in base anche alle esigenze lavorative e personali.

Il diploma si otterrà alla fine di un percorso stabilito in uno o due anni (saranno attivi il secondo biennio e il monoennio finale).

“È un’opportunità straordinaria, che amplia l’offerta formativa del nostro territorio – sottolinea il dirigente scolastico Enzo Sbrolli -. Molte persone che hanno abbandonato gli studi o vogliono acquisire un titolo di studi in più sono messe nelle condizioni di diplomarsi senza dover raggiungere la sede dell’istituto quotidianamente e sfruttando le risorse offerte dalla rete e dalle nuove tecnologie. Il corso è stato ottenuto con un grande lavoro di squadra di un Istituto che crede nell’istruzione e si impegna per diffondere la cultura dell’apprendimento, della solidarietà e dell’inclusione”.

Ai serali online dello Zuccarelli si sono già iscritti 28 alunni per il corso Tecnico economico e ben 54 per quello per i Servizi sociosanitari; alunni che provengono non solo dalle zone coperte dai servizi dell’istituto, ma da ogni parte d’Italia, a dimostrazione di come anche la scuola possa contribuire a dare valore a un territorio.

L’apertura del serale sociosanitario offre anche nuove opportunità lavorative e di crescita professionale per i docenti, la scuola e il territorio dell’Unione dei Comuni.