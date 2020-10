Vittoria per il Ct Grosseto nella sfida cittadina contro il Tc Manetti

GROSSETO – È stata una mattinata a tutto tennis quella che si è svolta domenica nella sfida che ha visto opposti i soci del Ct Grosseto e quelli del Tc Manetti. Una manifestazione organizzata nei minimi dettagli dai promotori Giulio China, maestro del Ct Grosseto, e dal collega e presidente del Tc Manetti Roberto Franceschini.

Alla sfida hanno preso parte 96 giocatori a partire dai bambini under 10 e 12 fino ad arrivare agli over 65.

Per poter permettere a tutti i partecipanti di disputare più incontri e affrontare così avversari diversi, le sfide, cosa alquanto strana per il tennis, erano a tempo e alla fine di ogni partita venivano conteggiati i games che portavano i punti al Circolo di appartenenza.

Questa gara tra i circoli storici del capoluogo maremmano si è dislocata su tre impianti sportivi infatti, oltre ai due già citati, alcuni incontri si sono svolti sui campi del Tennis Club Europa.

Il team del maestro China ha avuto la meglio nei match disputati nel circolo casalingo e in quelli del T.C.E. mentre la squadra del presidente Franceschini si è imposta nelle gare disputate tra gli under e gli over al Tc Manetti.

Si chiude quindi con la vittoria del Ct Grosseto questa prima sfida, con la formazione del Tc Manetti più agguerrita che mai per riprendersi la rivincita il mese prossimo.