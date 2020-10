Non solo Rossi: ecco i cognomi più diffusi in Maremma

GROSSETO – A differenza della tendenza generale toscana, non è la brevità la loro caratteristica principale. Stiamo parlando dei cognomi più diffusi in provincia di Grosseto, che si contraddistinguono dalle altre parti della Toscana per il fatto di essere più lunghi della media. In regione, infatti, in generale i cognomi che vanno per la maggiore sono brevi, principalmente bisillabi.

In Maremma, invece, la situazione cambia. Escluso il primo posto, dove regna incontrastato Rossi come nel resto d’Italia, troviamo Giannini e Pellegrini. Al quarto posto ecco Corridori, mentre al quinto Moretti.

Tra i venti cognomi più diffusi in Provincia di Grosseto troviamo anche Bernardini, Sabatini, Monaci, Guerrini, Bartalucci, Pastorelli, Fanciulli e Santini.

A parte il podio, la tendenza dei cognomi più diffusi in Maremma segue quella della regione. Come anticipato, la caratteristica principale dei cognomi toscani è la brevità (cognomi corti soprattutto bisillabi) ottenuta spesso da nomi propri di persona (Pieri, Vichi) o dalla troncatura degli stessi: Franci (da Francesco), Landi (da Rolando), Baldi (da Ugobaldo), Gori (da Gregorio), Pucci (da Filippo o Giacomo), Neri (da Rainero), Cioni (da Baldiccione o Ugoccione), Pacini (da Buonapace), Berti (da Adalberto), Bini (da Albino o Begnamino), Dini (da Guido, Aldo, Corrado), Vanni, Vannini e Vannucci (da Giovanni), Dati (da Donato o Diodato), Bonci (da Boncius o Barone), Betti (da Benedetto), Borsi e Corsi (da Accorso o Bonaccorso), Benni (da Bencivenni o Benno).

Il primato dei cognomi attribuiti ai bimbi abbandonati spetta a Lucchesi, seguito a ruota da Innocenti, Nocenti, Nocentini e Degl’Innocenti.

Malgrado siano meno frequenti, non mancano tuttavia i classici riferimenti ai mestieri, ai titoli nobiliari ed ai luoghi di origine, caratteristiche principali dei cognomi più diffusi a livello italiano, come Conti, Fabbri, Ferrari, Barbieri, Baroni, Sarti, Mugnai e Mugnaini, Magnani, Mancini, Cappelli e Cappellini, Grassi, Biondi, Martelli, Ciampi, Lombardi, Pratesi.

Fonte: Cognomix.