Le ragazze del Tc Manetti raddoppiano, conquistate semifinali e promozione in D2

GROSSETO – “Siamo molto contenti per il risultato ottenuto dalle nostre ragazze, hanno dato il massimo in tutte le partite disputate e si meritano il passaggio di categoria”. Esordisce così Roberto Franceschini, presidente del Tc Manetti, dopo il successo del doppio femminile contro il Tc Seven che ha sancito la promozione in serie D2. La formazione capitanata da Barbara Zigoli torna quindi da Cortona con il pass per le semifinali del tabellone regionale ma, ancor più importante, la certezza del passaggio di categoria.

La mattina della squadra maremmana non era però iniziata nel migliore dei modi con la sconfitta di Laura Lozzi nel primo singolare, ci pensava la solita Chiara Martelli (nella foto) a riportare il punteggio in equilibrio con il successo nel secondo incontro. Si arrivava così al doppio decisivo dove la coppia grossetana composta da Michela Zanaboni e Chiara Martelli vinceva nettamente il primo set per 6 a 2 e, nonostante il ritorno delle avversarie, chiudeva a proprio favore anche il secondo parziale per 7 a 5.

Le altre componenti della squadra maremmana che domenica prossima proverà a guadagnarsi un posto per la finale regionale sono Beatrice Cordovani, Laura Landeschi, Sara Paramucchi, Sara Pennisi e Barbara Zigoli.