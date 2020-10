Lavoro extra per Pablo Crudeli, il coach della Gea in supporto al gruppo di mini basket

GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto sta riorganizzando i quadri tecnici in vista dell’inizio della nuova stagione. La grande novità di quest’anno per il settore giovanile maschile sarà l’ingresso di Pablo Crudeli, tecnico della squadra di serie D e della under 18 gold, che coadiuverà il lavoro del direttore sportivo David Furi per quanto riguarda il minibasket.

Il sodalizio biancorosso punterà con sempre maggiore impegno sulla crescita degli atleti più piccoli, con l’obiettivo di mantenere la squadra ai massimi livelli regionali. L’innesto del tecnico argentino, un professionista unico, rappresenta dunque una grande opportunità per tutti i giovani di migliorare il loro bagaglio tecnico. La decisione di inserire Crudeli nel minibasket è stata presa per proseguire il percorso di crescita.