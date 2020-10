GROSSETO – Incidente stradale questa mattina in una traversa che immette in via Giulio Cesare a Grosseto.

Nello scontro, che ha visto coinvolti un’auto e una bicicletta, è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, un ragazzo di 18 anni. Sul posto l’ambulanza del 118 e la Polizia municipale per i rilievi.