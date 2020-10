Coronavirus: Immuni supera quota 8 milioni di download. Toscana tra le Regioni virtuose. Ecco come scaricarla

GROSSETO – Sono oltre 8,3 milioni gli italiani che ad oggi hanno scaricato Immuni, l’app voluta dal Governo italiano per tracciare la le persone positive al coronavirus e combattere così la diffusione del contagio. Immuni è gratis ed è già a disposizione per sistemi iOs (Apple) e Android.

Una volta scaricata, l’app richiede una serie di passaggi per acquisire le informazioni di base sull’utente: dall’età (la minima consentita è 14 anni) al consenso per la privacy, quindi l’abilitazione delle notifiche per poter ricevere l’alert e la provincia di appartenenza. Quando le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, dietro consenso del soggetto stesso, inseriscono un codice nel sistema. I telefoni fanno una verifica dei codici in automatico e viene inviata la notifica agli utenti con i quali il caso positivo è stato a stretto contatto. Per essere registrato l’incontro deve durare almeno 5 minuti e fino a un massimo di mezz’ora a meno di due metri.

Di fatto Immuni è un’arma in più per limitare la diffusione del coronavirus. Più persone la scaricano, più quest’arma diventa efficace.

Ad oggi in Italia è stata scaricata circa 8,3 milioni di volte. Ci sono regioni più virtuose e tra queste c’è anche la Toscana e altre meno sensibili all’appello che è stato fatto in questi giorni da medici e studiosi del virus. Restando alla Toscana in questo caso è stata scaricata dal 15,7% (dati aggiornati al 30 settembre come mostra la mappa che vedete qui sotto). Si tratta di una delle percentuali più alte in Italia dove, come evidenzia anche la mappa, la differenza è tra il Nord e il Sud del Paese. Meglio della Toscana, soltanto l’Abruzzo con il 15,9%. Tra le Regioni più indietro con i download la Sicilia con il 7,8% e la Calabria con l’8,2%

Cosa è Immuni – Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del Covid-19.

Grazie anche alla funzionalità di contact tracing, quando un utente scopre di essere positivo al virus, Immuni gli consente di allertare in modo anonimo le persone con cui è stato a stretto contatto e che potrebbe quindi aver contagiato. Venendo informate tempestivamente (potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid-19), queste persone possono contattare il loro medico di medicina generale per approfondire la loro situazione clinica. Possono inoltre evitare di contagiare altri, contribuendo a ridurre la diffusione del coronavirus.

Come scaricare Immuni – Per poter scaricare Immuni è possibile andare qui: www.immuni.italia.it/download.html