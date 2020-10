Coronavirus: il virus ha ripreso la sua corsa in Maremma. Tutti i numeri del Covid-19 in provincia – GRAFICO

GROSSETO – Tornano a crescere i casi di coronavirus in provincia di Grosseto e torniamo ad analizzare l’evoluzione del contagio con i numeri e con il grafico sull’andamento dei positivi. I dati che prendiamo come riferimento sono i dati che ogni giorno vengono forniti dalla Asl Toscana sud est. La elaborazione è curata dalla redazione de IlGiunco.net.

I numeri – Ecco i dati complessivi aggiornati all’11 ottobre. In provincia di Grosseto il numero di contagiati totali è di 687, i decessi sono 26, i guariti 467, gli attuali positivi 194. Di questi, delle persone che ad oggi sono positive, 11 sono ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Il grafico – Nel grafico che abbiamo realizzato trovate dunque l’evoluzione della presenza del coronavirus in Maremma a partire dall’1 ottobre con i dati casi totali totali dei contagiati, le persone ricoverate, le persone in isolamento domiciliare (in sostanza gli asintomatici o chi ha sintomi lievi), i guariti e i morti.

Ogni linea mostra un dato diverso sul grafico e volendo, cliccando sul colore di una determinata linea nella leggenda, potete escludere una o più linee.

In base ai dati che ci verranno forniti anche nei prossimi giorni cercheremo di aggiornare il grafico per poter capire meglio anche quando arriverà il picco del contagi e quando finalmente la linea del numero dei contagi non continuerà più a salire, ma scenderà e comincerà ad andare verso il basso.

Questo invece è il grafico dell’andamento del contagio in provincia di Grosseto dal 5 marzo (giorno in cui è stato registrato il “paziente 1” in Maremma) al 13 giugno del 2020: