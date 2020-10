Al via la vaccinazione contro l’influenza: ecco come fare

MONTE ARGENTARIO – Il sindaco e l’assessore alla Sanità informano che da oggi 12 ottobre è iniziata la campagna vaccinale antinfluenzale.

In raccordo con la Asl è stato attrezzato un punto di vaccinazioni a Porto Santo Stefano, risultando il poliambulatorio inadatto in questo momento perché con locali non in grado di soddisfare le prescrizioni anti Covid.

Le vaccinazioni, dunque, per coloro che si sarebbero dovuti recare presso il poliambulatorio saranno effettuate presso il centro Don Pietro Fanciulli in via Carlo Scalabrelli che dispone di locali areati e spazi esterni capaci di garantire la massima sicurezza in tema di distanziamento sociale.

Per tutti gli altri e per Porto Ercole le vaccinazioni saranno eseguite presso i locali dei medici di famiglia e presso i locali che la Croce Rossa metterà gentilmente a disposizione.

Si ringrazia, inoltre, la Confraternita della Misericordia per i volontari che operano presso il Centro Don Pietro Fanciulli.