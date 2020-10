100mila euro per il servizio idrico: al via i lavori in città

PIOMBINO – Oggi, lunedì 12 ottobre, al via i lavori per un importante intervento di Asa sulle tre tubazioni principali che riforniscono il Comune di Piombino. I lavori dureranno circa un mese e interesseranno viale Unità d’Italia.

“Un intervento importantissimo – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – allo scopo di migliorare il servizio in città: anche a seguito dell’ultima rottura che ha causato l’interruzione della fornitura idrica per diverse ore. In questo modo sarà possibile garantire il servizio anche in caso di danni importanti. Una miglioria frutto della collaborazione tra enti e dell’interesse di Asa per il nostro territorio”.

L’intervento prevede l’installazione di tre nuove valvole per ogni condotta con l’obiettivo di gestire al meglio il flusso dell’acqua nella rete idrica in caso di interventi programmati o eventuali guasti.

Un investimento di circa 100mila euro che porterà benefici in particolare ai residenti delle zone Capriola, Ghiaccioni e centro storico.

Nel corso dei lavori la viabilità non subirà particolari modifiche e il servizio idrico sarà sempre garantito.