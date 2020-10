L’almanacco del Giunco: l’11 ottobre parte il primo traghetto a vapore. E non solo

GROSSETO – Domenica 11 ottobre, san Filippo diacono, Giornata internazionale delle bambine, il sole sorge alle 7.26 e tramonta alle 18.36. Accadeva oggi:

1492 – Viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo la costa americana.

1511 – Per ordine del vescovo di Trieste, Pietro Bonomo, viene raso al suolo il Castello di Moccò.

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati.

1614 – Adriaen Block e 12 mercanti di Amsterdam fanno una petizione contro lo Staten Generaal per ottenere dei diritti esclusivi di commercio con la colonia dei Nuovi Paesi Bassi.

1776 – Rivoluzione americana: Battaglia di Valcour Island – Sul lago Champlain, nei pressi di Valcour Island, una flotta britannica comandata da Sir Guy Carleton, sconfigge 15 cannoniere americane comandate dal Brigadier generale Benedict Arnold. Anche se quasi tutte le navi di Arnold vengono distrutte, la battaglia durata due giorni darà agli americani il tempo di preparare le difese di New York.

1796 – Viene costituita a Milano la Legione lombarda primo reparto militare ad usare il tricolore.

1811 – L’imbarcazione dell’inventore John Stevens, la Juliana, inizia il servizio come primo traghetto a vapore (tra New York e Hoboken).

1862 – Guerra di secessione americana: immediatamente dopo la battaglia di Antietam, Il generale confederato J.E.B. Stuart e i suoi uomini, saccheggiano Chambersburg (Pennsylvania).

1890 – A Washington, viene fondata l’associazione Daughters of the American Revolution.

1899 – Inizio della Guerra boera: in Sudafrica, scoppia la guerra tra il Regno Unito e i boeri del Transvaal e dello Stato libero di Orange.

1906 – Il consiglio delle scuole pubbliche di San Francisco innesca una crisi diplomatica tra Stati Uniti e Giappone, ordinando che gli studenti giapponesi ricevano la loro istruzione in scuole razzialmente segregate.

1922 – Finisce la Guerra greco-turca.

1939 – Progetto Manhattan: al presidente statunitense Franklin D. Roosevelt viene consegnata una lettera firmata da Albert Einstein, che incita gli Stati Uniti a sviluppare rapidamente un programma per la realizzazione della bomba atomica.

1942 – Seconda guerra mondiale: Battaglia del Capo di Buona Speranza – Sulla costa nord-occidentale di Guadalcanal, navi della Marina statunitense intercettano e sconfiggono una flotta giapponese che stava andando a rinforzare le truppe presenti sull’isola.

1950 – La Federal Communications Commission statunitense emette la prima licenza per trasmissioni televisive a colori alla Cbs (la Rca riuscirà comunque a far bloccare l’entrata in vigore della licenza).

1954 – Guerra del Vietnam: i Viet Minh prendono il controllo del Vietnam del Nord.

1958 – Programma Pioneer: la Nasa lancia la sonda lunare Pioneer 1 (la sonda ricade sulla Terra e va in fiamme).

1962 – Concilio Vaticano Secondo: Papa Giovanni XXIII riunisce un concilio ecumenico della Chiesa cattolica romana a 92 anni di distanza dall’ultimo.

1968 – Programma Apollo: la Nasa lancia l’Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo, con gli astronauti Wally Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham. Gli scopi della missione comprendono la prima trasmissione televisiva in diretta dall’orbita e i test delle manovre di aggancio del modulo lunare.

1984 – A bordo dello Space Shuttle Challenger, l’astronauta Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio.

1986 – Guerra fredda: il presidente statunitense Ronald Reagan e il leader sovietico Michail Gorbačëv si incontrano a Reykjavík, in Islanda, nel tentativo di continuare la discussione sul ridimensionamento dei loro arsenali di missili a medio raggio in Europa.

Fonte: il.wikipwdia.org