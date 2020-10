Incontri con la nutrizionista per i piccoli calciatori della Pro Soccer lab

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Cominciano lunedì 12 ottobre gli incontri dei bambini e dei genitori con la nutrizionista della Pro soccer lab di Castiglione della Pescaia. Una serie di appuntamenti per parlare del nutrimento dei giovani atleti e dei benefici che può portare.

Il primo incontro è in calendario per lunedì 12 ottobre, alle ore 17, al Centro sportivo “Casamorino” di Castiglione della Pescaia. Alessia Mazzarello, nutrizionista, spiegherà l’importanza si sapere come nutrirsi nella maniera corretta e illustrerà l’intero percorso che i ragazzi faranno insieme a lei. La partecipazione è gratuita, chiaramente con l’obbligo di indossare la mascherina, igienizzarsi all’entrata del Centro sportivo e mantenere il distanziamento.