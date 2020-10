I baby del Circolo Pattinatori sugli scudi, poker vincente nel debutto stagionale

GROSSETO – La formazione del Picchianti Lavanderia Under 11 completa lo straordinario fine settimana del Circolo Pattinatori Grosseto. I piccoli atleti biancorossi, allenati da Stefano Paghi, nella gara d’esordio stagionale sono andati a vincere sulla pista del Forte dei Marmi per 4-1. Un successo che fa felice la società del presidente Stefano Osti, in quanto i bambini sono alla prima esperienza in un campionato federale.

Il C.P. Picchianti si è portato sul 2-0 grazie a Turbanti e Alexander Convertiti Mann. I versiliesi hanno fallito un rigore con Tonacci e Turbanti dopo una trentina di secondi ha segnato il 3-0 con il quale si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa Alexander Convertiti Mann ha firmato il 4-0, prima della rete locale di Tonacci ad una manciata di secondi dalla fine.

Under 11, Picchianti Grosseto-Forte dei Marmi 1-4

Picchianti C.P. Grosseto: Andrea Conti; Edward Convertiti Mann, Alessio Tonini, Alexander Covertiti Mann (2), Mirko Pucillo, Francesco Fralassi, Leonardo Boni, Edoardo Civitarese, Lorenzo Turbanti (2). All. Stefano Paghi.

Forte dei Marmi: Fontana; Palmerini, Tonacci (1), Quintavalle, Efremov, Amatuzzo. All. Lorenzo Giovannetti.

Arbitro: Donato Minnone