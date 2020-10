Galligani e Boccardi micidiali: Grosseto ancora incontenibile in trasferta

GROSSETO – Ci pensa ancora una volta Boccardi a mandare in paradiso il popolo maremmano. Stavolta però la gioia è davvero incontenibile, così come quella di capitan Ciolli che prima gli serve l’assist per la vittoria e poi, quasi incredulo, corre ad abbracciarlo godendosi un quasi primato da pazzi. Quasi primato perché grazie al gol di Galligani e a quello di Boccardi il Grosseto guadagna altri tre punti e si porta al secondo posto in classifica, insieme al Renate, a una sola lunghezza dal Lecco. Ma partiamo dall’inizio.

In ritardo di un giorno per seguire le istruzioni dei nuovi protocolli di sicurezza anti covid, Pergolettese e Grosseto scendono in campo con un po’ di turn over. Magrini manda in campo Barosi al posto di Antonino in porta. Solita difesa a quattro con Polidori, Raimo e la coppia centrale formata da Ciolli e Gorelli. Vrdoljak regolarmente davanti alla difesa, con Sicurella e Kraja mezz’ali e Pedrini a fare da trequartista. In avanti turn over totale con l’inedita coppia Galligani-Russo. Passano soltanto pochi minuti e la Pergolettese si porta in vantaggio con un tiro al volo, dal limite, di Ferrari che batte Barosi sul palo lontano. La risposta arriva al quarto d’ora con il tiro di Pedrini da fuori area che termina a fil di palo. Al 20’ ancora Grosseto, con la punizione di Vrdoljak che chiama Ghidotti alla chiusura in angolo. Il gioco del Grifone aumenta e al 34’ Kraja recupera un gran pallone nella trequarti avversaria e si spinge in avanti, alzando la testa e servendo Galligani che riceve e piazza alle spalle di Ghidotti con un preciso rasoterra. Uno a uno e partita riaperta. Gli ospiti approfittano del pareggio per riversarsi in avanti e, al 37’, ancora Galligani ci prova dalla distanza questa volta però con minor fortuna. A pochi minuti dalla fine del primo tempo è Villa, per i padroni di casa, a involarsi verso Barosi e a sfiorare di nuovo il vantaggio allargando di pochissimo il tiro che finisce sul fondo.

La prima emozione della ripresa arriva al 13’, con il guizzo di Morello che mette in rete e corre ad esultare alla bandierina senza accorgersi del fuorigioco segnalato dal guardalinee. I padroni di casa cercando di trovare il nuovo vantaggio ma i maremmani reggono bene, mettendo dentro Kalaj come quinto difensore. In avanti attacco affidato a Boccardi, entrato dopo 7’ al posto di Russo, e Moscati subentrato per Galligani. Al 36’ retropassaggio sbagliato da parte di Polidori, ma Scardina non riesce ad approfittare e gli ospiti si salvano. A cinque minuti dalla fine Pergolettese ancora pericolosa con la punizione di Duca, che finisce di poco sopra la traversa. Un minuto dopo occasione d’oro per Sersanti, che davanti porta invece di tirare cerca Boccardi facendo sfumare l’azione. A un minuto dalla fine però il Grifone dà la zampata decisiva: Ciolli sale e dal limite crossa per Boccardi che di testa, con un pallonetto delizioso, beffa il portiere e regala tre punti d’oro al Grosseto.

Pergolettese-Grosseto 1-2

PERGOLETTESE: Ghidotti, Candela, Bakayoko, Panatti (1’st Andreoli), Ceccarelli, Varas Marcillo, Bortoluz (19’ st Scardina), Villa, Duca, Morello, Ferrari (35’ st Figoli). A disposizione: Albruzzo, Lucenti, Bignami, Tosi, Faini, Scarpelli, Piccardo, Ferrara. All. Contini.

GROSSETO: Barosi, Polidori, Gorelli, Ciolli, Raimo, Vrdoljak, Kraja (43’ st Fratini), Sicurella (8’ st Sersanti), Pedrini (18’ st Kalaj), Galligani (18’ st Moscati), Russo (8’ st Boccardi). A disposizione: Antonino, Fomov, Cretella, Pierangioli, Campeol, Manicone, Bertoli. All. Magrini.

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia, Andra Zezza di Ostia Lido e Michele Giordano di Novara).

RETI: 4’ Ferrari, 34’ Galligani, 44’ st Boccardi.