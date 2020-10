Emozioni e colpi di scena, vittoria sofferta della Pallamano Follonica contro la Fiorentina

FOLLONICA – Bel risultato in quel di Borgo San Lorenzo per la Pallamano Follonica che si impone 28-26 sull’ASD Fiorentina Handball, attestandosi nelle prime posizioni della classifica del campionato di serie A2.

Equilibrato l’inizio di gara, valida per la quarta di andata, con la compagine di casa che mostrava un gioco veloce e molto organizzato, con un portiere attento e un finalizzatore in attacco come Paoli, molto efficace e capace di scardinare il muro dei follonichesi che ha consentito di chiudere il primo tempo con un parziale a proprio favore di 13- 10.

Fasi alterne nel secondo tempo, col Follonica sotto anche di cinque punti ma poi lucido nel riprendere le redini del gioco e concludere con una vittoria sofferta. Prossimo match contro il Parma.

Tabellino marcatori : Maiella Alfonso1, Veliu Vait 1, Bianconcini Riccardo 2, Caruso 4, Veliu Blerim 5, Zucca Yari 5, Pesci Tommaso 10.