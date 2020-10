E’ subito Circolo Pattinatori, Follonica battuto nel derby d’esordio

GROSSETO – Inizia con una straordinaria vittoria sul Galileo Follonica l’avventura dell’Edilfox Circolo Pattinatori Grosseto in serie A1. La “Big red machine” guidata da Federico Paghi è stata capace di giocare alla pari con i blasonati cugini e di sconfiggerli con un secondo tempo perfetto, dopo aver chiuso i primi venticinque minuti in svantaggio per 3-2. E’ la prima volta che i Pattinatori vincono la gara d’apertura in serie A1. Un successo strameritato per Saavedra e compagni che hanno confermato quanto di buono hanno fatto vedere in precampionato. Gli azzurri del golfo hanno lottato ma alla fine sono stati costretti ad arrendersi ad una squadra che ha voluto fortemente i tre punti.

di 7 Galleria fotografica Circolo Pattinatori-Follonica 4-3 nel derby d'esordio









L’Edilfox rientra in campo dagli spogliatoi con lo spirito giusto: Buralli, con una bella iniziativa personale, riporta il Circolo Pattinatori in parità (3-3) dopo 2 minuti e mezzo della ripresa. Al 9′ Davide Banini sbaglia per due volte un tiro diretto sul decimo fallo dei padroni di casa. I ragazzi di Federico Paghi tornano avanti a poco più di cinque minuti dalla fine, al termine di un’azione veloce di contropiede conclusa da Andrea Fantozzi, che raccoglie il gran servizio dalla sinistra di Rodriguez. Il Galileo prova con tutte le forze ad agganciare il Grosseto, ma la difesa di casa tiene fino alla sirena finale, facendo esplodere la gioia dei biancorossi, a partire da Fantozzi, che a distanza di 42 anni ha raccolto il testimone di babbo Giancarlo, segnando una rete destinata ad entrare nella storia dell’hockey a Grosseto.

«Siamo stati concreti – è il commento del capitano Pablo Saavedra, il migliore in campo – pur non giocando al massimo anche perché il Follonica ha pressato tanto ma siamo stati bravi a resistere. Ha fatto la differenza la nostra cattiveria sotto porta, a cominciare dal gol di Fantozzi che avevamo provato anche in allenamento».

«Sono tre punti d’oro per la salvezza – sorride mister Federico Paghi – Non ci esaltiamo però troppo. La squadra ha giocato bene nel primo tempo, mentre nella ripresa ha perso di lucidità. Mi è piaciuta l’attitudine mentale durante le fasi finali, quando abbiamo fatto il muro. Purtroppo non hanno funzionato le ripartenze ma alla fina abbiamo vinto in modo meritato»

Gli altri risultati della 1ª giornata (sabato sera): Bassano-Breganze 4-1, Sarzana-Forte dei Marmi 3-1, Sandrigo-Lodi 1-4. Domenica alle 18: Trissino-Monza, Correggio-Scandiano; mercoledì alle 20,45 Montebello-Valdagno.