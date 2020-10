Vincelli e Hudorovich ai campionati nazionali: quattro in tutto i finalisti della Fight Gym

GROSSETO – Buonissime notizie firmate Fight Gym. Dal torneo di qualificazione per i campionati italiani i pugili grossetani allenati da Raffaele D’Amico con il suo staff, Orlando Hudorovich nella categoria kg. 52 e Leonardo Vincelli nella categoria kg. 56, staccano il pass per la fase nazionale, in programma prossimamente.

Mentre Vincelli in meno di un minuto si è guadagnato il verdetto per aver spento l’avversario, il pugliese Antoni Maraglino, con un magistrale montante al fegato, per Hudorovich l’impegno è stato più consistente; impostosi ieri ai punti al piemontese Domenico Marra ha affrontato oggi l’abruzzese Daniel Dhima. Due prove intense e spettacolari in cui la continua pressione del portacolori grossetano ha avuto la meglio. Amedeo Raffi, presidente della Fight Gym Grosseto, si è detto orgoglioso del risultato dei due giovani atleti a cui si andranno ad aggiungere nella fase finale dei campionati italiani gli junior Moise D’Alfonso nei kg. 50 e Jonathan Pisano nei kg. +81 che si sono già aggiudicati un posto in finale per mancanza di avversari nelle fasi intermedie.