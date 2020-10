Sostenibilità, Adf premiata al Forum Compraverde: «A testimonianza del nostro impegno per l’ambiente»

GROSSETO – Per AdF (Acquedotto del Fiora Spa) arriva un importante riconoscimento nazionale dal Forum Compraverde Buygreen 2020, evento dedicato a politiche, progetti, beni e servizi di Green Procurement pubblico e privato, per un’economia più giusta e sostenibile.

AdF, società all’interno del Gruppo Acea, riceve una menzione speciale al premio Compraverde Buygreen 2020, sezione Vendor Rating e Acquisti Sostenibili, a cui ha partecipato con il suo Protocollo di Economia Circolare, presentato lo scorso 15 luglio con un convegno nazionale a Monte Argentario dal titolo: “Fare economia circolare – Per il benessere della comunità e del territorio”. La menzione speciale, nella categoria grande imprese, è stata assegnata per la “grande attenzione dimostrata verso il territorio, avendo costituito un apposito albo per i fornitori locali sostenibili”.

Il presidente Roberto Renai si è recato ieri a Roma, con i suoi collaboratori, per ritirare di persona il premio: “Una grande emozione, che testimonia e riconosce la bontà del lavoro che stiamo facendo con il Protocollo di Economia Circolare a favore delle imprese locali, della comunità e dell’ambiente. Un impegno per sostenere il rilancio economico del territorio, a maggior ragione in questa fase, e contribuire concretamente ad un green new deal post Covid. Ringrazio il Forum Compraverde e la fondazione Ecosistemi, ma anche tutta l’azienda che con grande impegno sta crescendo moltissimo su sostenibilità e innovazione”.

Il Forum Compraverde Buygreen 2020 è promosso dalla Fondazione Ecosistemi, con il patrocinio e la partecipazione del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Lazio, in partnership con Legambiente, Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Unioncamere, Confindustria, ALI – Autonomie Locali Italiane e Fairtrade Italia. Due giornate di Stati Generali degli Acquisti Verdi per discutere le novità legislative, le best practices nazionali e internazionali, le opportunità in materia di acquisti verdi con convegni, workshop, sessioni formative, scambi one to one e altre iniziative partecipate.

Nelle passate edizioni i riconoscimenti della sezione Premio Vendor Rating e Acquisti Sostenibili nella sezione grandi imprese sono stati conferiti, tra le altre, ad aziende come Terna, Unicredit Business Integrated Solution, Ikea Italia Retail Srl, Cap Holding e Illycaffè Spa.