Prima di campionato a Forte dei Marmi per gli Under 11 del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Scattano domenica i campionati giovanili di hockey su pista. La prima formazione del Circolo Pattinatori Grosseto a scendere in campo per questa stagione è quella dei più piccoli, allenata da Stefano Paghi, la Lavanderia Picchianti Under 11. I baby grossetani alle 10 saranno di scena sulla pista di Forte dei Marmi. Un match tutto da scoprire, considerato che i bambini della rosa, formata da soli 2012, sono alla prima gara ufficiale (foto d’archivio di Casaburi).

Questa la rosa del Picchianti Grosseto: Leonardo Boni, Victor Celata, Edoardo Civitarese, Andrea Conti, Alexander Covertiti Mann, Edward Convertiti Mann, Francesco Fralassi, Mirko Pucillo, Alessio Tonini. All. Stefano Paghi.