Pianese domata in dieci, pareggio esterno degli Juniores del Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Buon punto esterno per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che chiudono sull’1-1 la trasferta contro la Pianese dimostrando carattere e buon gioco. Gara giocata a viso aperto dalle due parti; grande chance di passare in vantaggio per i biancorossoblù a metà primo tempo con un rigore conquistato ma non trasformato.

Nella ripresa, i padroni di casa sbloccano il risultato al 3′ con Capitale che invece fa tutto bene dagli undici metri.

Gli ospiti non si arrendono e dopo l’espulsione a danno di Usei al 10′, trovano il gol del definitivo 1 a 1 dieci minuti dopo con Ramazzotti.

PIANESE: Mazzi, Fantoni, De Masi, Chiodo, Tropi, Calussi, Olandese, Capitale, Pratesi, Salazar, Rossi. A disposizione: Cacciabaudo, Bonucci, Sabatini. All. Chechi.

FOLLONICA GAVORRANO: Nassi, Camerlengo, Luzzetti, Carrella, Curcio, Capitani, Rubegni, Kasa, Gesi, Cordovani, Usei A disposizione: Barbanera, Avenoso, Bicocchi, Confortini, Yanga, D’Argenzio, Pacchini, Ramazzotti, Spasenie All. Biagetti.

MARCATORI: 3′ st Capitale (rig), 20′ st Ramazzotti

NOTE: espulso al 10′ st Usei.