Nuovo polo scolastico: finanziamento da 1,3 milioni per adeguare la palestra

FOLLONICA – Nuovo polo scolastico a Follonica: un finanziamento di Inail di 1.300.000 euro per adeguare la palestra alle norme Coni, in modo che possa ospitare anche competizioni con presenza di pubblico esterno.

“Il percorso che ci avvicina al nuovo polo scolastico nel Parco centrale continua – dichiara il sindaco Andrea Benini – ed è funzionale a dare vita ad un nuovo, efficiente ed innovativo polo, che coniugherà i nuovi indirizzi pedagogici con l’architettura moderna e riunirà in un unico plesso le due scuole medie della città, ed oggi il progetto si rende sempre più funzionale, per i ragazzi che lo andranno ad “abitare” , proprio grazie ad un ulteriore finanziamento giunto da Inail di 1.300.000 euro, che vanno ad aggiungersi ai 10.000.000 concessi nell’ambito del bando “Scuole innovative”.

“Con tale importo, aggiuntivo, il Comune di Follonica potrà prioritariamente di adeguare la palestra alle norme Coni, in modo che possa ospitare anche competizioni con presenza di pubblico esterno. Questo finanziamento consentirà anche di migliorare le prestazioni impiantistiche in termini di trattamento dell’aria interna, oltre a di coprire i costi aggiuntivi dovuti alla gestione del cantiere in caso di emergenza sanitaria: queste due misure, finalizzate a ridurre il contagio Covid, sarà funzionale a prevenire, in futuro, il diffondersi di altre forme di simili epidemie”.

“Il progetto per il Polo Scolastico di Follonica – conclude il sindaco Andrea Benini – risultato il migliore in Regione Toscana è completamente finanziato dal Miur. Questo nuovo finanziamento di Inail ci permetterà di fare un ulteriore passo verso una efficiente gestione degli spazi, coniugando didattica e innovazione, ma anche sicurezza e salute, scopo che in questo momento risulta assolutamente primario. L’esigenza di una palestra Coni, da sempre segnalataci dalle realtà legate allo sport, rappresenta un ambizioso obiettivo che , perseguito in accordo con istituti comprensivi e società sportive, si avvicina sempre di più alla sua realizzazione e risponderà perfettamente alle esigenze di famiglie, insegnanti e alunni”.