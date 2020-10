L’almanacco del Giunco: il 10 ottobre la prima puntata di Canzonissima e Google acquista YouTube

GROSSETO – Sabato 10 ottobre, santi Daniele e compagni martiri, Giornata nazionale della persona down, il sole sorge alle 7.25 e tramonta alle 18.38. Accadeva oggi:

680 – Battaglia di Kerbala.

732 – Battaglia di Poitiers: nei pressi di Poitiers, in Francia, il capo dei Franchi, Carlo Martello, e i suoi uomini, sconfiggono per la prima volta nell’Europa occidentale un’armata di Mori, seppur di dimensioni modeste. Il governatore di Cordova, Abd-ar-Rahman, rimane ucciso in battaglia.

1471 – Nella battaglia di Brunkeberg Sten Sture il Vecchio, reggente svedese durante l’Unione di Kalmar, respinge l’attacco di Cristiano I di Danimarca.

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati.

1631 – Un’armata proveniente dall’Elettorato di Sassonia prende la città di Praga.

1780 – Il Grande uragano del 1780 uccide tra le 20mila e le 30mila persone nei Caraibi.

1800 – Napoleone Bonaparte scampa a un attentato al Théatre de la République.

1845 – Ad Annapolis (Maryland), la Scuola navale (in seguito ribattezzata Accademia Navale degli Stati Uniti) apre con 50 studenti e sette professori.

1846 – L’astronomo inglese William Lassell scopre la luna di Nettuno Tritone.

1875 – Agostino Depretis tiene a Stradella un discorso in cui delinea la sua linea politica.

1877 – A seguito del recupero del corpo del tenente colonnello George Armstrong Custer, nel luogo in cui l’anno prima era caduto durante la battaglia di Little Big Horn, alla salma viene dato un funerale con pieni onori militari, e viene sepolta nell’Accademia Militare degli Stati Uniti di West Point (New York).

1911 – Rivolta di Wuchang, che porterà alla destituzione della dinastia Qing, l’ultima corte imperiale in Cina, e alla formazione della Repubblica cinese.

1913 – Il presidente statunitense Woodrow Wilson innesca l’esplosione della Diga Gamboa ponendo fine alla costruzione del Canale di Panama.

1917 – In Russia, durante la rivoluzione, Lenin rientra in segreto a Pietrogrado e vince le ultime resistenze interne al proprio partito sull’insurrezione.

1920 – Il Plebiscito della Carinzia determina che la gran parte della Carinzia divenga parte dell’Austria.

1923 – Avviene il varo del dirigibile ZR-1 USS Shenandoah, in servizio presso la United States Navy.

1933 – Un Boeing 247 statunitense viene distrutto da un sabotaggio mentre vola da Cleveland a Chicago. È il primo caso provato di sabotaggio nella storia dell’aviazione civile.

1935 – La Lega delle Nazioni denuncia pubblicamente l’occupazione italiana dell’Abissinia.

1944 – Olocausto: 800 bambini rom vengono uccisi sistematicamente nel campo di concentramento di Auschwitz.

1944 – Viene costituita la Repubblica partigiana di Alba.

1957

– Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower porge le sue scuse al ministro delle finanze del Ghana, Komla Agbeli Gbedemah, dopo che un ristorante di Dover (Delaware) si rifiutò di servirlo;

– Un incendio nel reattore per la produzione del plutonio di Windscale, a nord di Liverpool, produce il rilascio di materiale radioattivo, che verrà in seguito ritenuto responsabile di 39 casi di morte per cancro.

1964 – I Giochi della XVIII Olimpiade si aprono ufficialmente a Tokyo.

1969 – Il gruppo britannico King Crimson pubblica l’album d’esordio “In the Court of the Crimson King”, considerato l’album che dette il via al Progressive Rock.

1970

– Le Figi diventano indipendenti;

– Una crisi nazionale colpisce il Canada quando il vice-premier del Québec e ministro del Lavoro Pierre Laporte, diventa il secondo politico rapito da membri dell’organizzazione terroristica Fronte di liberazione del Québec;

– Prima puntata di Canzonissima 1970, trasmessa da Rai 1, condotta da Corrado e Raffaella Carrà.

1973 – Il vicepresidente degli Stati Uniti Spiro Agnew si dimette dopo essere stato accusato di evasione fiscale.

1974 – Nel Regno Unito si tengono le elezioni generali.

1980 – El Salvador, viene fondato il Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale.

1981 – In Giappone viene stabilito per decreto l’introduzione dei caratteri Jōyō kanji a sostituzione e integrazione dei Tōyō kanji.

1985 – Dei caccia F-14 Tomcat della Marina degli Stati Uniti intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base Nato di Sigonella, in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri.

1986 – Un terremoto del grado 7,5 della scala Richter colpisce San Salvador, mietendo circa 1.500 vittime.

1994 – Il dittatore haitiano Raoul Cédras si dimette.

2001 – Il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell’11 settembre.

2006 – Google acquista YouTube.

2010 – In una data “porta fortuna” (10/10/10) vengono dichiarate sciolte le Antille Olandesi. Da quella data, le isole che la componevano diventano entità autonome all’interno del Regno dei Paesi Bassi.

2015 – Ad Ankara due terroristi suicidi, simpatizzanti dell’Isis, si fanno esplodere nei pressi della stazione ferroviaria provocando 103 morti e 245 feriti tra i partecipanti ad un corteo in favore della pace con i curdi.

Fonte: il.wikipwdia.org