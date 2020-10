La Pallavolo Grosseto si rinforza con il centrale Vanessa Potenti

GROSSETO – Altro colpo sul mercato per la Pallavolo Grosseto. Conclusa la trattativa con la società Pallavolo Riotorto per la cessione in prestito del centrale Vanessa Potenti. Vanessa, classe 1987, al momento del lockdown di marzo, era impegnata con il team di Cecina in Serie B2 (quarto posto) e questo la dice lunga sulla qualità dell’atleta.

Vanessa, oramai grossetana di adozione ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida mettendo la sua esperienza e capacità tecnico-sportiva a disposizione del gruppo biancorosso e soprattutto delle atlete più giovani. Adesso la rosa della squadra è davvero completa e questo permette di affrontare il campionato di Serie C con più forza e determinazione.

La Società augura un grosso in bocca al lupo a Vanessa e che sia un anno ricco di soddisfazioni e successi.