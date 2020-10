Follonica Gavorrano di nuovo in trasferta, faccia a faccia con lo Sporting Trestina

BAGNO DI GAVORRANO – Seconda trasferta consecutiva per il Follonica Gavorrano che sfiderà il Trestina in terra perugina nella terza giornata di campionato. Match che si preannuncia tutto da giocare in virtù dell’andamento praticamente identico delle due sfidanti, reduci da una vittoria e una sconfitta; differenza reti appena migliore per i toscani, che hanno segnato un gol in più. Obbligo di riscatto per entrambe quindi, nella speranza di fare risultato ed evitare di disperdere sin da subito punti preziosi per i propri obiettivi stagionali.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Casini di Trestina.

Il programma e gli arbitri della 3a giornata:

Aquila Montevarchi-Lornano Badesse (Dario Duzel di Castelfranco Veneto)

Foligno-Cannara (Gabriele Sacchi di Macerata)

Ostia Mare-Flaminia (Saverio Esposito di Ercolano)

Pianese-Grassina (Silvio Torreggiani di Civitavecchia)

Siena-Tiferno Lerchi (Domenico Leone di Barletta)

Sinalunghese-Sangiovannese (Geremia Vincenzo De Capua di Nola)

Sporting Club Trestina-Follonica Gavorrano (Paolo Grieco di Ascoli Piceno)

Trastevere-Montespaccato (Marco Sicurello di Seregno)