Debutto contro l’Arezzo per gli Under 16 del Grifone, a Pontedera il team di Consonni

GROSSETO – Salgono a tre le squadre giovanili del Grifone che scenderanno in campo nei rispettivi campionati. Debutto stagionale per gli Under 16 sperimentali del tecnico Maurizio Angeli, pronti a confrontarsi domenica con l’Arezzo al Centro sportivo di Roselle, con fischio d’inizio alle 15.

Trasferta a Pontedera per gli Under 15 di mister Picardi, che scenderanno in campo domenica alle 14 cercando di dimenticare la sconfitta a tavolino contro la Carrarese, dopo il 2-2 sul campo, per irregolarità nelle sostituzioni. Di seguito, alle 16, al via il match degli Under 17 di mister Consonni, desiderosi di giocare dopo la gara non disputata della scorsa settimana: per loro c’è la stessa Città di Pontedera, in virtù di un calendario gemellato coi compagni più giovani, ma con un’insidia in più: i pisani sono reduci da un trionfale 7-1 fuori casa che costringerà i biancorossi a tenere più che mai alta la guardia.