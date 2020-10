Bascalia, Crystal Palace, Barbagianni, Aston Villa e Tpt partono alla grande in Coppa

GROSSETO – Appena il tempo di archiviare la stagione 2019/20 con la conclusione del torneo di Istia e subito l’attività del calcio a 5 Uisp riparte con l’inizio dell’annata 2020/21. Inizio tradizionale con i gironi eliminatori di Coppa, una buona occasione per le oltre 40 squadre che parteciperanno ai campionati di Grosseto per ritrovare gamba e condizione per i prossimi impegni.

Nel girone A subito in grandissimo spolvero l’Fc Bascalia, capace di travolgere 18 a 3 l’Istia Longobarda: il team moldavo beneficia del fatto di non aver pressoché mai smesso di giocare dal post lockdown e trova la rete con estrema facilità grazie a Pitel, Petcov, Popove e Tichiem. Il tris di Gabriele Carnevali spinge invece i Brutti di Mare al primo successo (5-3) della propria esperienza contro il Roda Beer.

Nel gruppo B il Crystal Palace risolve a proprio favore (ma non senza difficoltà) la gara contro la Pizzeria Ballerini: 7 a 5 il finale, con il duo Lucherini-Banchi a timbrare lo strappo decisivo. Combattuta e di misura l’affermazione del Rosa 27 contro l’Iss Pro Evolution (Vacchiano 3): i fratelli Marra fanno la differenza.

Nel girone C un super Hasnaoui è sempre il trascinatore nei successi del Barbagianni Carrozzeria Tirrena: le sue sei reti producono il 9 a 3 ai danni dell’Angolo Pratiche di Coen, che si mette comunque in evidenza con una doppietta. Bene anche la Pizzeria Bufalina di Fallani che si aggiudica in rimonta (8-6) la gara contro i Boca Juniors, squadra nuova ma che ha destato subito una buona.impressione con Posa e Gazzetta su tutti. Luca Fazzi tiene però in gara i suoi con un poker, prima del suggello finale di Gabriele Fazzi con un gol di rara bellezza.

Nel gruppo D l’ingresso di Soua Seyf nel Muppet porta subito beneficio al team ribollino: cinque le reti dell’attaccante nel 10 a 3 contro il Ristorante Pizzeria Il Melograno. Spettacolo e gol tra Endurance Team e Fly Emigrates, con il duo Ciacci-Conviti che mette le ali ai ragazzi di Meattini: 10 a 9 il finale, negli avversari bene Filip e Ferentzi.

Nel girone E schizza in testa l’Aston Villa, grazie al tennistico 6 a 2 contro il Bivio Ravi firmato da Temussi e Salvini; parità (7-7) nell’altra gara tra il Vets Futsal e la Lokomotiv Grosseto di Maikol Ricci. Ottimo l’esordio di Pessia e compagni che tengono testa ai gialloneri in cui è Rossi a mettersi in luce con un tris.

Nel gruppo F partenza a razzo della Tpt Pavimenti che ha la meglio 13 a 7 della rientrante Pasta Fresca Gori: la serata di grazia di Canuzzi e Trotta regala i primi tre punti e la vetta della classifica ai ragazzi di Torrini, visto che il match tra Ritual Fc e Frantoio Baccinello termina in parità, 2 a 2: Zerbini e Ercoli rispondono alla doppietta di Chiti.

Nel girone G Gjecaj è il trascinatore dello Scutari, che piega 9 a 6 il Partizan Degrado, mentre è rinviata la gara Pinco Pallino Joe-Good Vibes.

Nel gruppo H la Pizzeria Pepe Nero vince a tavolino contro il Montalcino e si issa al comando solitaria vista la parità (6-6) nella sfida tra Wild Boars e La Scafarda con Moroni e Romoli a fare la voce grossa nel tabellino marcatori.

Nel girone I partenza ok per lo Sporting Talamone di Biozzi: 5 a 4 contro lo Sbratta Praga (Nicotini 3), con Lashin e Culmone a guidare le operazioni. Rinviata Atletico Barbiere-Professione Casa per l’impegno di Di Girolamo e compagni nel torneo di Istia.

Nel gruppo L, con l’Istia Campini che rimanda il proprio match per la finale del “Paese Di…Vino”, ottimo sprint della Grossentus di Simone Corridori che si affida a Rodriguez (sei reti per l’attaccante) per piegare 9 a 6 la neoiscritta Tp Montaggi.