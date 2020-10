Atlante, ultime fatiche prima del campionato. Izzo: “Non temiamo nessuno, rispettiamo tutti”

GROSSETO – Una settimana al via per la nuova avventura di campionato dell’Atlante Grosseto. Lo storico team maremmano di calcio a 5 rigiocherà in serie B dopo la salvezza matematica conquistata a testa altissima poco prima dello stop forzato per il dilagare del Coronavirus, nel girone C assieme ad Aposa, Modena Cavezzo, Pro Patria San Felice, Bagnolo, Olimpia Regium Reggio Emilia, Sant’Agata, Fossolo 76, Athletic, Lavagna, Sangiovannese, Lastrigiana, Arpi Nova e Futsal Pontedera. Tanto lavoro, rosa completata e preparazione iniziata a metà settembre per i biancorossi, che si presentano all’appello con Ledda, Tamberi, Pasquini, Cipollini, Baluardi, Gianneschi, Spinelli, Giuseppe e Pasquale Moccia, Acevedo, Falaschi, Lardarolo e Diogo. Svincolati invece Triches, i fratelli Senesi, Kerpen, Latino e Fabio.

Clima sereno e grande collaborazione per il gruppo grossetano, con qualche acciaccato e alcuni dettagli da sistemare. “I ragazzi stanno lavorando sodo – ha esordito il tecnico Alessandro Izzo, confermato a pieni voti – i nuovi arrivati si sono mostrati da subito molto disponibili ad ascoltare e imparare idee di gioco diverse dal loro standard. In Argentina ma anche in Portogallo il futsal è diverso dal nostro, ma i miei stanno apprendendo velocemente. Purtroppo nell’ultima settimana ci sono stati degli infortuni: Tamberi ha un problema al polso e ha dovuto mettere un tutore; Falaschi ha l’alluce del piede livido, anche se per il debutto in casa col Fossolo 76 è squalificato; Diogo ha un problemino all’adduttore che però sembra stia rientrando. Per il resto il gruppo sta bene, la preparazione può dirsi conclusa, hanno lavorato tanto con la palla come è mio modo di fare, quindi tanta fatica e pallone. I ragazzi sono bastone e carota come dico sempre, purtroppo adesso devo usare di più il bastone perché ancora non stiamo riuscendo ad avere il gioco che voglio anche se ci stiamo avvicinando a piccoli passi. Dobbiamo limare certi dettagli, essere più puliti nella costruzione della manovra e aumentare la pressione, però con loro ho un ottimo rapporto e devo dire che tutti si sono messi a disposizione. Parlo di più coi nuovi arrivati perché devono conoscermi, la squadra è per metà nuova e certi meccanismi devono essere amalgamati. Son contento che ci sia già un gruppo: persone che parlano e si intendono fra di loro, si trovano bene e non hanno quasi mai discussioni se non per questioni di gioco. Acedevo e Diogo Vieirà hanno problemi di lingua e capisco le loro difficoltà, ma anche questo problema si livellerà”.

Qualche inevitabile bastone fra le ruote da parte del Covid-19, fra quarantena forzata e poca possibilità di fare attività. “La pandemia ha condizionato alcuni miei giocatori – ha spiegato Izzo – non tanto fisicamente, essendosi tenuti in forma, ma nel rapporto con la palla. Lo stop di sei mesi si vede in allenamento e durante le amichevoli. Per il resto lavoriamo tranquilli, la nostra società ha preso tutte le misure di sicurezza necessarie e ci ha fatto fare i tamponi. Speriamo di ritornare alla normalità quanto prima”.

Gli obiettivi del team maremmano non sono diversi da quelli della passata stagione come dal precampionato, in un girone piuttosto impegnativo. “Ripeto che l’Atlante deve essere ambizioso – ha detto Izzo – e avere la mentalità dello scorso anno: dopo esserci conosciuti e lavorato abbiamo fatto noi l’85% delle partite. Devono cambiare la cattiveria sotto porta, la malizia, l’ambizione. Bisogna pensare a stare nella parte sinistra della classifica pur consapevoli di trovarci avversarie che nel precampionato hanno investito più di noi. Le favorite dagli addetti ai lavori sono Modena e Olimpia Regium che hanno operato sul mercato in modo importante e che non sfigurerebbero neanche in A2. Già una rivale da zona playoff arriverà subito da noi per la prima di campionato, ovvero il Fossolo 76, che fa dell’esperienza il suo forte, si vedano i giocatori Pittella e Giardino, o giovani di valore come Arduini. Nomino anche l’Arpinova, neopromossa di lusso che ha preso Giannattasio in porta, uno che ha una serie infinita di presenze, o Mangione dal Pistoia, Di Maso o l’italo brasiliano William Pereira, uno che potrebbe giocare in A2. L’altra toscana, la Sangiovannese, sicuramente mirerà anch’essa alla parte sinistra della graduatoria, il Pro patria pure. Il Grosseto non è stato nemmeno nominato dagli addetti ai lavori e starà a noi smentirli facendo la nostra parte. Nel calcio i soldi non sono tutto ma anche noi abbiamo fatto mercato, con cessioni importanti e arrivi come Diogo che faceva la serie A2 in Portogallo, Spinelli con esperienze in B, Acevedo che ha praticato molto calcio argentino e fatto la A2 con Barletta. Non abbiamo veri obiettivi, tranne salvarci il prima possibile e poi vedere cosa arriva. Di certo dobbiamo avere sempre la testa alta, pensare a fare la partita nel campo di casa come in quello ospite. Non abbiamo paura di nessuno ma rispettiamo tutti, ci prepareremo ad ogni gara in modo diverso in relazione alla nostra forza come a quella dell’avversario, rispettando i valori di ognuno”.

Precampionato non facile per i torelli, che hanno affrontato la tosta Vis Gubbio: un test contro “una società di amici” perso 6-0 ma importante per capire errori e punti deboli; poi l’amichevole ad armi pari contro la Sangiovannese, sostanzialmente equilibrata, con gli aretini fattisi notare per i singoli e dove i grossetani sono piaciuti al loro tecnico, facendo partita vera. Annullato invece il match contro il Prato. “Devo tener conto dei nostri infortuni – ha continuato Izzo – E dobbiamo allenarci di più, abbiamo ancora delle defaillance che non possiamo permetterci. Come mi sento io al secondo anno da allenatore? Sono sempre lo stesso. Nel mio ruolo credo di essere il più giovane del campionato, ho molto da imparare ma anche delle conoscenze che l’anno scorso mi hanno permesso di portare la squadra ad un livello molto buono fino allo sfortunato stop per il Covid 19. C’è tanto da lavorare, mi documento ogni giorno e cerco di trasmettere ai miei quello che ero io da giocatore, chiedo loro di lottare fino all’ultimo secondo qualsiasi sia il risultato, grinta oltre gli standard, verve. Sto cercando di trasmettere anche varianti di gioco per essere indecifrabili. Ora abbiamo una settimana importante, il 17 ci attende una rivale furba oltre che esperta e dobbiamo prepararci al massimo”.