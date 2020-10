Atlante Grosseto, presto la presentazione ufficiale della rosa 2020-’21

GROSSETO – In attesa dell’inizio del campionato, per la ventiseiesima stagione agonistica e il 18esimo torneo consecutivo a livello nazionale, la società del presidente Iacopo Tonelli (nella foto), mercoledì 14 alle 17 nei locali del Bar Barracuda in via Monterosa, verrà presentata ufficialmente alla stampa e ai tifosi con tutti i giocatori e staff al completo, oltre alla dirigenza, a cui seguirà un apericena.

In questa occasione saranno presenti anche i familiari di Sergio Franchini, storico dirigente dell’Atlante, nella persona della moglie Graziella Agnoletti, e i figli e nipoti Leonardo, Barbara, Agnese e Lorenzo, a cui verrà consegnata una targa ricordo del trofeo “Franchini” disputato il 20 settembre scorso al Palabombonera dove, a causa di un temporale, non fu effettuata la premiazione e rimandata anche la presentazione della squadra .