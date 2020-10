Anche la Follonica avrà la sua sezione Anpas: domani l’inaugurazione

FOLLONICA – Domenica 11 ottobre alle ore 16 la Pubblica assistenza di Sassofortino inaugura la sezione Anpas a Follonica, in via Lago Trasimeno angolo Via Lago d’Iseo.

L’associazione, nata nel 2003 a Sassofortino, nel comune di Roccastrada, fa parte della rete delle pubbliche assistenze Anpas ed è divenuta in pochi anni una realtà consolidata in tutto il territorio della provincia di Grosseto sia per il servizio sanitario che di protezione civile.

Grazie all’operato dei volontari, del personale dipendente e degli operatori volontari del servizio civile universale, la Pubblica assistenza di Sassofortino effettua giornalmente servizi di emergenza 118, servizi sanitari ordinari, viaggi programmati da e verso strutture sanitarie e, a rotazione con le altre associazioni, dà la disponibilità per la copertura della sala operativa di protezione civile della Provincia di Grosseto in caso di calamità e allerta meteo.

L’associazione di pubblica assistenza non è una novità nel territorio follonichese, infatti fino al 1931 la Pubblica assistenza Croce verde di Follonica ha operato per garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione, che a quei tempi era in gran parte costituita da operai dell’Ilva con le loro famiglie. Fu grazie a loro infatti che venne costruita la sede della Croce Verde, in via Marconi 34, sulla cui facciata è inserita ancora la targa alla memoria ai volontari caduti in guerra.

Nel 1931 poi, per regio decreto tutti i beni mobili e immobili passarono alla Croce rossa e Follonica perse la sua Croce verde.

Così dopo 90 anni la Pubblica assistenza torna “a casa”. E lo fa attraverso la volontà di Anpas Toscana che, con la Pubblica assistenza di Sassofortino, vuole restituire a Follonica l’associazione di volontariato che da troppo tempo manca ai cittadini follonichesi.

La sede è in via Lago Trasimeno angolo via Lago d’Iseo. Per adesso è una sede operativa per servizi di emergenza urgenza 118, ma la volontà è

quella di mantenere un ufficio sempre aperto per la popolazione, per fornire informazioni e prenotare servizi sanitari. Da qui l’esigenza di un corso di formazione, che partirà a breve, per volontari e volontari soccorritori da inserire nell’organico follonichese.

È possibile chiedere informazioni sui corsi, prenotare viaggi con mezzi attrezzati o ambulanze, associarsi all’associazione, sia dal sito internet

www.pubblicaassistenzasassofortino.it che telefonando al numero 0564 568043.

Foto dal sito www.pubblicaassistenzasassofortino.it.