Tuttoweekend: cosa fare nel fine settimana? Ecco la guida del Giunco agli eventi in Maremma

PIOMBINO – Venerdì 9 ottobre si terrà il terzo e ultimo appuntamento del programma di eventi organizzato dal Comune per celebrare il 77esimo anniversario della Battaglia di Piombino: appuntamento alle 17.30 in Sala consiliare con Marcello Flores che interverrà in videoconferenza per parlare del suo libro “Storia della Resistenza”, scritto a quattro mani con Mimmo Franzinelli, modererà il critico letterario Fabio Canessa. LINK

SATURNIA – Continua la mostra allestita a cura dell’Associazione grossetana acquerellisti (Aga) e sotto la vigile e preziosa collaborazione del direttore artistico Marco Firmati , presso le eleganti sale del Polo Aldi a Saturnia. La mostra, dal titolo “Quando un’emozione diventa colore” ha decisamente una cornice non comune, vuoi per l’eleganza del centro culturale, vuoi per l’impareggiabile contesto paesaggistico in cui il tutto è incastonato. La mostra rimarrà aperta fino all’11 ottobre. LINK

GROSSETO – Il Corner Aldi al Polo culturale Le Clarisse ospita una nuova mostra dedicata al maestro di Manciano: in esposizione “Studio di cavalli” e “Testa di donna”. L’appuntamento con l’inaugurazione è per venerdì 9 ottobre alle ore 17 con una breve conferenza di Mauro Papa , direttore della struttura museale, dal titolo “Pietro Aldi pittore di storia”. L’ingresso è libero e gratuito, ma i posti sono limitati: è consigliabile la prenotazione, scrivendo alla mail poloculturaleclarisse@gmail.com o telefonando al numero 0564 488067. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 gennaio, sempre a ingresso gratuito. LINK

GROSSETO – Venerdì 9 ottobre alle 18 incontro con Chiara Ingrao “Due romanzi per raccontare la nostra storia” alla Libreria delle ragazze in via Fanti 11/B. LINK

GROSSETO – Una commedia per il cinema Stella. Da giovedì 8 ottobre fino a domenica 11 ottobre, è in programma “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi . LINK

GROSSETO – A 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari la galleria il Quadrivio mette in mostra una serie di disegni ispirati alle opere di Gianni Rodari “100 Gianni Rodari” a cura di Manuela Spagnoli. La mostra verrà inaugurata sabato 10 ottobre alle ore 16,30 a Grosseto, in viale Sonnino 100. La mostra sarà visibile dal 7 al 18 ottobre con orario 16,30-19,30. LINK

FOLLONICA – Il Festival FollWme giunge alla sua undicesima edizione, in un anno particolare per il quale la manifestazione propone una riflessione sulla condizione emotiva che ha determinato la pandemia covid-19 attraverso delle mostre ed eventi specifici che tentano di promuovere una riflessione partecipata e aperta alla comunità. La Pinacoteca ospita le mostre fotografiche “Risvegli” di Stefano Schirato , e “Turni di vita o di morte” di Andrea Frazzetta . Alle due mostre, che saranno visibili fino al 31 ottobre, si affiancano una mostra fotografica dal titolo “Ti manderò un bacio nel vento” a cura dell’Associazione Gattopicchio, sull’isolamento degli anziani durante il periodo della pandemia covid-19, in collaborazione alle RSA del territorio e, al piano superiore, la mostra fotografica dei ragazzi del FolloWme Junior, che dà voce e azione alle generazioni più giovani. LINK

Sabato 10 ottobre

ARCIDOSSO

ARCIDOSSO – Vivere questo ottobre in sintonia con la natura, i sapori e i colori dell’autunno? Ad Arcidosso si può perché la Castagna in Festa, storico evento del comune amiatino, anche quest’anno ci sarà, pur con qualche importante cambiamento. Sabato 10 ottobre, alle 16 è in programma il primo appuntamento e protagonista sarà il Medioevo. Una giornata nel 1300 ad Arcidosso, come si viveva fuori e dentro il Castello, a cura di Fabiola Favilli. LINK

FOLLONICA

FOLLONICA – Sabato 10 ottobre alle ore 17.45 nella Pinacoteca Civica, nell’ambito della undicesima edizione del Festival Followme, quest’anno dal titolo “Ho perso il mondo”, sarà presentato il film “La scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese. LINK

GROSSETO

GROSSETO – La Casa del Quartiere, che accoglie nei suoi locali il bar QuandoBasta, la libreria QB e il laboratorio di ceramica Mivà, sabato 10 ottobre ospita alle 17.30 in piazza Pacciardi, la presentazione del libro di poesie “Ventitré – 366 giorni di me” di Lara Massi. LINK

GROSSETO – Il Museo di storia naturale della Maremma inaugura il cartellone degli eventi autunnali e invernali con la presentazione del libro «Storia naturale delle api mellifere» di Paolo Fontana. L’appuntamento è per sabato 10 ottobre alle ore 17 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, diretta da Andrea Sforzi, in strada Corsini 10. L’ingresso è gratuito, ma – in applicazione delle norme anti-Covid – i posti sono limitati: per partecipare è obbligatoria la prenotazione sul sito www.museonaturalemaremma.it/eventi-museo-toscana (per informazioni è possibile chiamare il museo al numero 0564 488571). LINK

GROSSETO – Per sabato 10 e domenica 11 ottobre, il Cai di Grosseto organizza un fine settimana nelle spettacolari Foreste casentinesi, «con la competente guida di Fausto Frassinetti». LINK

GROSSETO – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto a opera della Commissione Eventi Culturali nell’ambito delle proprie iniziative, ospiterà presso la propria sede la Mostra itinerante “Lo Spazio Morale – Architetti nella Cooperazione tra solidarietà e sostenibilità” dal 9 al 18 ottobre che sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico della segreteria. LINK

ALBERESE – Inaugura mercoledì 7 ottobre ad Alberese (Grosseto), cuore della Maremma grossetana, una grande vetrina diffusa per un evento mostra dal titolo “Tempo di transumanza”. LINK

MANCIANO

MONTEMERANO – Sabato 10 ottobre, alle ore 17 alla Biblioteca comunale di Storia dell’arte di Montemerano (Manciano), l’incontro “Parliamo d’arte. Occuparsi di storia dell’arte e di critica lontano da una grande città”. LINK

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima sabato 10 ottobre torna “Farina del tuo sacco – Speciale San Cerbone” la manifestazione giunta alla quarta edizione dedicata alla promozione dei prodotti agroalimentari di qualità del territorio. LINK

MASSA MARITTIMA – Sabato 26 settembre dalle ore 17.00 alle 19.00 si terrà l’opening della mostra fotografica Miraggi alla Galleria Spaziografico di vicolo del Ciambellano 7, nel centro storico di Massa Marittima. Con questa mostra il pittore Claudio Ulivelli si misura con la fotografia e sceglie soggetti del suo ambiente vicino, Massa Marittima e la costa tirrenica. La mostra rimane aperta fino al 15 ottobre, da martedì a domenica, con orario 16.00 – 19.00. LINK

PIOMBINO

PIOMBINO – Torna il fine settimana con Evocando: sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle 9 alle 20 in corso Italia, il nuovo appuntamento con l’artigianato locale con stand, banchetti, oggettistica, antiquariato e molto altro. Come sempre, l’offerta dei prodotti in vendita riguarderà esclusivamente produzioni artigianali, opere del proprio ingegno, articoli di modernariato, collezionismo, rigatteria e antiquariato.

PITIGLIANO

PITIGLIANO – Al via “Atelier d’autunno”, mini rassegna di commedie teatrali al Teatro Salvini di Pitigliano: due appuntamenti riservati esclusivamente agli abbonamenti e a chi aveva acquistato i biglietti per altri spettacoli della stagione teatrale annullati durante il lockdown. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, “A letto dopo carosello” per la regia di Paola Tiziana Cruciani. Sul palco Michela Andreozzi in un suo personale omaggio alle icone degli anni ’70. Raffaella Carrà duettava con Topo Gigio, le domeniche erano solo in bicicletta, dalla Malesia arrivava Sandokan, l’Italia ancora perdeva i Mondiali, si passavano le serate con Sandra e Raimondo, pane burro e zucchero a merenda, l’Almanacco del giorno dopo, gli amici del cortile. LINK

SANTA FIORA

SANTA FIORA – Torna la Festa del Marrone Santafiorese a Santa Fiora per tre week end di fila. Si inizia sabato 10 e domenica 11 ottobre per proseguire il fine settimana successivo del 17 e 18 ottobre, e concludere il 24 e 25 ottobre. L’evento nasce per valorizzare le ottime castagne che vengono raccolte nei boschi del Monte Amiata. LINK