Lavori al campo rugby e antenna 5G, Fdi interroga il sindaco: «I cittadini devono sapere»

SCARLINO – “Proprio in questi giorni abbiamo notato che attorno agli impianti sportivi di Scarlino Scalo si stanno effettuando alcuni lavori. Non è stata data alcuna comunicazione ai consiglieri comunali, e non viene data notizia neanche sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale”.

A parlare Paolo Raspanti, capogruppo di Fratelli d’Italia comune di Scarlino.

“Nello specifico – va avanti –, visto che si tratterebbe di alcuni lavori alla recinzione del campo di rugby, proprio prospiciente all’area svolgimento sagre, e che l’area, anche se data in gestione, è di proprietà del Comune, con la mia interrogazione chiedo al sindaco Francesca Travison se l’amministrazione era stata preventivamente informata. Inoltre chiedo di conoscere chi ha eventualmente commissionato i lavori e a quale soggetto sono in carico le relative spese.

Nel contempo abbiamo notato che nell’area prospiciente i campi sportivi è stato posizionato un palo che sembrerebbe dover essere adibito all’istallazione di una antenna 5G.

Anche su questo aspetto – conclude Paolo Raspanti – chiedo al sindaco che sia il consiglio comunale che i cittadini vengano adeguatamente informati”.