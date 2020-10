Incidente sul lavoro: cade da un olivo e perde la memoria

MAGLIANO IN TOSCANA – Non riesce a ricordare la dinamica dei fatti l’uomo rimasto coinvolto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto nel comune di Magliano in Toscana.

L’uomo, 46 anni, questa mattina, verso le 11.50, stava lavorando in un’azienda agricola. Pare fosse sopra un olivo. Potrebbe aver mancato la presa ed è caduto battendo la testa. Il colpo gli avrebbe procurato una momentanea amnesia in merito alle circostanze legate all’incidente.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo all’ospedale Misericordia di Grosseto e la medicina del lavoro della Asl.