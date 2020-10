In città torna il Luna park: «Si riparte in sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid»

GROSSETO – Come ormai è consuetudine con l’arrivo del mese di ottobre, per la gioia dei più piccoli, ma anche dei grandi, ritorna in piazza Barsanti a Grosseto il Luna Park con grandi e nuove attrazioni.

Nel piazzale dei circhi infatti mercoledì 7 ottobre, dopo un’accurato controllo da parte del Comune e degli Enti incaricati, il Luna Park ha avuto via libera per aprire in piena sicurezza nel rispetto delle norme anticovid 19.

Oltre ai classici giochi come le macchine a scontro per grandi e piccoli, il tagadà, lo scivolo gigante, il bruco mela, giostra a seggiolini e tante altre attrazioni per grandi e piccoli, troverete i dischi volanti novità per questo 2020.

Ma la notizia importante è che tutti i bambini e i genitori aspettano è quella che i titolari di tutte le attrazioni (meno i giochi a premi) effettueranno tutti i mercoledì una giornata promozionale con giostre a un euro e tante altre offerte con la possibilità di divertirsi risparmiando visto il momento critico che ha colpito il paese.

Il Luna Park si tratterà nella nostra città fino al 22 novembre e per maggiori informazioni su eventi e sconti potete visitare su Facebook la pagina ufficiale “Luna Park Grosseto”.