Esordio in campionato per gli Juniores del Follonica Gavorrano in casa della Pianese

FOLLONICA – Esordio stagionale per gli Juniores Nazionali del Follonica Gavorrano che domani sabato alle ore 15,30 scenderanno in campo sfidando in trasferta la Pianese. I ragazzi a disposizione di Giulio Biagetti sono un gruppo molto giovane per lo più composto da calciatori 2003, reduci dal secondo posto ottenuto nella passata stagione nel campionato Allievi Provinciali.

L’obiettivo è quello di proseguire in maniera rapida il proprio percorso di crescita così come voluto dalla società, sempre più sensibile alle vicende delle compagini giovanili. In questa ottica e per la grande attenzione che la Nuova Solmine sta dando al settore giovanile, quest’anno ogni squadra indosserà lo stesso kit gara della prima squadra.

Rivali toscane, umbre e laziali per i biancorossoblù, inseriti nel girone G.

Arbitrerà Calise della sezione Piombino, coadiuvato da Ginanneschi e Sbordone di Grosseto.

Il programma della 1a giornata del campionato Juniores nazionali:

Flaminia-Monterosi

Montespaccato-Sinalunghese

Perugia-Foligno

Pianese-Follonica Gavorrano

Nuova Florida-Trestina

Tiferno-Vis Artena

Cannara-Rieti